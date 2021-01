Candidato Marcelo “muito irritado” com autoridades de saúde

Actual Presidente da República queria comunicação por escrito das autoridades de saúde, sobre se podia ou não ir ao debate com todos os outros candidatos presidenciais na RTP.

Marcelo Rebelo de Sousa diz-se “muito irritado” com as autoridades de saúde, por não lhe terem comunicado, por escrito e em termos definitivos, se podia ir ao último debate televisivo da campanha das presidenciais, esta noite, na RTP, depois de ter realizado um teste positivo e dois negativos à covid-19.

À equipa de reportagem da RTP, que já o aguardava junto a sua casa em Cascais, o actual Presidente da República, ao volante do seu carro, explicou que recebera respostas contraditórias das autoridades de saúde durante esta tarde e, quando lhe perguntaram como se sentia por ter tido um teste positivo, foi logo directo ao assunto do debate.

“Sinto-me muito irritado, porque não me dão por escrito uma posição sobre se eu podia ir ao debate ou não. Portanto, eu não tendo uma posição - esperei, esperei, a primeira era que eu podia ir, a segunda é que não, verbalmente, estou à espera de uma reunião -, na dúvida, vim para casa. Não vou fazer [o debate] de Belém, o debate não é com o Presidente da República, é com o candidato”, justificou Marcelo, renovando o protesto: “O mínimo é haver uma resposta por escrito.”

Seja como for, o debate, que chegou a estar em dúvida, vai realizar-se sem Marcelo Rebelo de Sousa no estúdio, mas sim a intervir de casa. “Como é natural, já não tenho tempo para ir ao debate. Por isso houve que pedir à RTP para fazer por videoconferência daqui, não sei muito bem como, tenho de improvisar. E depois tenho de ficar cá, não vou outra vez para Belém nos próximos dias, enquanto eles entenderem que devo ficar em isolamento. Eu acho legítima a decisão, o Presidente tem de ser tratado como qualquer cidadão comum, merece é uma resposta. [Que se ] Diga se pode ir ou não pode ir”.

Marcelo Rebelo de Sousa explicou ainda que, cerca de uma hora antes, recebera a comunicação de que “aquilo que tinha sido dito pelo delegado de saúde à RTP não podia ser" afinal. “E eu aceito perfeitamente. Tive um teste positivo e dois negativos, tem de se apurar o que é que aconteceu. Agora pode é haver uma posição por escrito”, insistiu.

O debate com todos os sete candidatos às eleições presidenciais de 24 de Janeiro está marcado para as 22h, na RTP.