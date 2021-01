Um “momento de convívio” ou “um jogo de futebol”: como os jovens acompanham os debates das presidenciais

Nos últimos anos, há vários estudos que indicam uma tendência comum: os jovens, em comparação com escalões etários superiores, votam menos e interessam-se menos por política. Em Dezembro, a sondagem do ISCTE/ICS veio reforçar esta tese: 35% dos inquiridos entre os 18 e 24 anos não pretendem votar e 18% dizem que ainda não sabem como votarão nestas eleições presidenciais, que decorrem no dia 24 de Janeiro.