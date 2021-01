Engenharia Química: há uma bolsa para mestre na FEUP

As candidaturas devem ser enviadas entre 15 e 28 de Janeiro. A bolsa, de seis meses, insere-se no projecto “VOCAdvanced”.

A Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) anunciou uma bolsa de investigação para mestre. O candidato seleccionado trabalhará na Unidade de Investigação LEPABE (Laboratório de Engenharia de Processos, Ambiente, Biotecnologia e Energia). A bolsa de investigação está inserida no âmbito do “VOCAdvanced”. Este projecto está relacionado com o “tratamento simultâneo de efluentes gasosos e líquidos contendo compostos orgânicos voláteis por processos oxidativos avançados”.

Esta bolsa é válida por seis meses, em regime de exclusividade, mas pode ser renovável. A remuneração depende do “perfil e experiência prévia do candidato” e varia entre os 1074,64 e os 1143.13 euros. Podes concorrer de 15 a 28 de Janeiro.

A FEUP procura um candidato detentor do grau de mestre em Engenharia Química “ou áreas afins”. É dada preferência àqueles que apresentem experiência comprovada em matérias relacionadas com o plano de trabalhos, como o tratamento “de águas residuais e/ ou emissões gasosas”. A boa capacidade de comunicação a nível oral e escrito na língua inglesa também é um requisito. Para além disso, pode ainda candidatar-se quem estiver inscrito “em curso não conferente de grau académico integrado no projecto educativo de uma instituição de ensino superior, desenvolvido em associação ou cooperação com uma ou várias unidades de I&D, requisito a ser devidamente comprovado no acto de contratação”.

O candidato seleccionado terá como funções o “desenvolvimento de soluções de tratamento de efluentes líquidos e gasosos” e a caracterização físico-química das correntes líquidas e gasosas. Também trabalhará na “optimização do tratamento dos referidos efluentes por processos oxidativos avançados homogéneos e/ou heterogéneos”.

As candidaturas devem ser enviadas para os seguintes endereços de e-mail: csdr@fe.up.pt e recursoshumanos@fe.up.pt, “indicando a referência do projecto no assunto (FEUP- VOCAdvanced)”. Documentos a anexar: carta de motivação, cópia do certificado de habilitações, Curriculum Vitae “e outros documentos considerados relevantes pelo candidato”. Deve ainda ser enviado um compromisso de honra, cujo modelo pode ser encontrado aqui.