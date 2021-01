Eram três casas “encostadas umas às outras”, tornaram-se uma só

A Casa Rio – nome de família dos proprietários – parecia ser apenas uma antiga casa agrícola “numa zona bastante rural” de Gondomar, diz, ao P3, Paulo Merlinni, que assina a reabilitação deste edifício com André Santos Silva. Após desmontarem os “materiais pobres da antiga fachada”, os arquitectos descobriram que a estrutura original em granito não era constituída por apenas uma casa, tendo, na verdade, três pequenas casas “em cima de uma laje” e “encostadas umas às outras” cobertas pelo mesmo telhado.

A partir daí, os arquitectos converteram três casas numa só. A reabilitação, que começou em 2018 e terminou em 2020, abrangeu a totalidade do edifício, apesar de se manterem os volumes originais. “Houve uma redução de área, porque tirámos o telhado central [que cobria as casas]”, explica Paulo Merlinni, acrescentando que a união foi feita através de “uma laje perfurada por um pátio central”, o que trouxe maior luz natural ao espaço.

A habitação tem dois pisos e um jardim na área exterior. O objectivo dos arquitectos era criar “um destaque evidente” entre os pisos. “Queríamos uma casa em que o rés-do-chão tivesse uma óptima relação com o ambiente exterior, daí as paredes de granito que se vê no exterior, e essas paredes também foram mantidas à vista por dentro.”

No piso superior, há “volumes brancos puros” e “luz natural em todos os espaços”. Independentemente do local em que se está no interior, “dá sempre a percepção que se está a olhar lá para fora”. No entanto, mesmo no segundo piso, os arquitectos também quiserem transparecer um pouco da “sensação” de casa de campo, através das persianas e dos pisos de madeira.

