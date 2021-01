Ligação ferroviária aos aeroportos

Nem todos os dias temos notícias que permitem ver alguma luz ao fundo do túnel que é o panorama da ferrovia em Portugal. Por isso foi com muito agrado que li, na edição de ontem, o artigo de Carlos Cipriano sobre o tema em epígrafe. Espero que não seja mais uma nuvem de fumo para ocultar o desinteresse nacional pela ferrovia! Aproveito para esclarecer que, já há bastantes anos, o tema foi debatido no conselho consultivo do ex Gabinete do Nó Ferroviário do Porto: como membro desse Conselho tive a oportunidade de propor que, no plano de renovação da Linha da Póvoa, fosse estabelecida a ligação ao Aeroporto das Pedras Rubras (actual aeroporto Sá Carneiro). Pelo representante da CP nesse Conselho, foi argumentado que era um projecto muito dispendioso e de discutível rentabilidade... A minha proposta caiu, mas fiquei feliz com o seu aproveitamento aquando da transferência daquela linha férrea para o Metro do Porto. Parece que, agora, o projecto irá renascer com o reaproveitamento do chamado Ramal de Leixões para o tráfego de passageiros. Espero que avance.

Manuel Guedes-Vieira, Lisboa

Editorial

Na qualidade de leitor diário deste jornal, tive oportunidade de ler o editorial de 11 de Janeiro de 2021, com o qual estou plenamente de acordo. Resta-me aditar algo mais que me parece imprescindível por duas razões a saber: deveriam ter poupado o actual ministro do MAI ao trabalho de explicar as novas vertentes de poder antecipar o voto, uma vez que já há meses deixou de ter condições para ser ministro, desta ou de qualquer outra pasta; não percam tempo com alterações à votação em tempo de pandemia pois, mesmo sem ela, deverá haver muitos portugueses que se não sujeitam, tal como eu, a votar em eleições virtuais (leia-se produzidas no interior de uma qualquer Autoeuropa).

Orlando França, Maia

​Fatiamento do SNS

Minimizar os prejuízos da abertura natalícia que o Governo, o Presidente da República e partidos políticos concederam, com um novo confinamento, mostra que Portugal não tem políticos capazes de gerir esta pandemia no patamar do aceitável. Enquanto diversos hospitais públicos esgotaram a capacidade de internamentos, o chefe do Governo diz que a colaboração com privados na área da saúde é excelente. O Serviço Nacional de Saúde deve continuar na esfera do Estado. Não vá esta “excelente colaboração” levar a um fatiamento do SNS. Não se compreende porque os auxiliares de limpeza hospitalar não recebem um prémio por estarem ligados aos tratamentos da covid-19?

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

​Trump e as suas tropelias

A grande Angular de António Barreto no PÚBLICO de 9 de Janeiro é bem esclarecedora àcerca de Trump e do seu estilo. Cito um pequeno estrato do referido artigo: “Não são os democratas que fazem os fascistas, os comunistas, os terroristas, os arrogantes, os populistas… Mas são os seus erros, os seus defeitos e os seus vícios que inevitavelmente conduzem à destruição da democracia”. (fim de citação) Tal como António Barreto se interroga, também eu penso sobre o que terá levado mais de 70 milhões de americanos a votar em Trump, ao fim de quatro anos de governação desastrosa. Não fora uma grande mobilização do Partido Democrata e quase todo o mundo mobilizado contra ele e Trump tinha vencido as eleições. A resposta a tudo isto está dada por António Barreto.

Guilherme da Conceição Duarte, Vale Cabeiro

Tempos perigosos

Vivemos tempos muito perigosos. Os ventos epidémicos têm metas cancerosas: atacam tudo, sobretudo os mais débeis, plantam ódios, trazem destruição e miséria, primam pela incultura e o primarismo rasca, são suprematistas, vivem de fake news, adoram a violência. Em suma: querem destruir as instituições democráticas tal como as conhecemos, bastando ver-se o mandato de Trump nos EUA e a impensável invasão assassina do Capitólio a 6 de Janeiro. Este é um fogo inspirador de outros “trumpinhos e trumpões”, tão bem escalpelizados por Pacheco Pereira na última crónica do PÚBLICO.

As democracias e as liberdades estão sob ameaça - e tantos foram os que sofreram a aspirar por ambas! Não lhes interessa o debate são de ideias, a preservação do Ambiente, o Património identitário dos povos: apontam baterias contra o Estado e os direitos sociais, que querem desmantelar, e esgrimem armas contra o fantasma do “marxismo cultural”, anátema de que nenhum democrata escapa. Se não fosse essa a sua agenda, Trump ter-se-ia preocupado em vencer a eleição do Senado (à qual não ligou absolutamente nada!) e feito valer o seu capital de votos como líder de uma legítima oposição à nova administração democraticamente eleita...

Mas, desenganem-se os ingénuos, não é essa a agenda de um partido xenófobo e suprematista! Por isso, no caso português, ele só pode ser combatido pela força das ideias, com as vacinas da decência. No acto eleitoral que se aproxima, é imperioso desmascarar o partido do ódio e reduzi-lo à sua insignificância. Todos os votos contam.

Vítor Serrão, Lisboa