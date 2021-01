Secretário da Segurança Interna demite-se a poucos dias da tomada de posse de Joe Biden

Saída de Chad Wolf aumenta preocupações quanto à organização da tomada de posse de Joe Biden, com as autoridades em alerta perante a possibilidade novos ataques por parte de apoiantes de Donald Trump.

O secretário interino de Segurança Interna dos Estados Unidos, Chad Wolf, demitiu-se na segunda-feira, uma decisão que surge dias depois da invasão do Capitólio e a pouco mais de uma semana da tomada de posse de Joe Biden, aumentando as preocupações quanto à segurança da cerimónia.

Numa carta enviada aos membros do seu Departamento, Chad Wolf, que está no cargo desde Novembro de 2019, justifica a sua saída com questões judiciais quanto à sua nomeação e com as decisões dos tribunais norte-americanos que têm anulado uma série de políticas de imigração da Administração Trump, decisões que, segundo o próprio, têm servido para “desviar atenções e recursos do importante trabalho do Departamento num momento crítico de transição de poder”.

Desde que Kirstjen Nielsen abandonou a chefia da Segurança Interna, em 2019, que os secretários de Estado deste Departamento têm desempenhado o cargo interinamente, sendo que, nos 14 meses que esteve em funções, Chad Wolf nunca chegou a ver a sua nomeação aprovada pelo Senado norte-americano.

Perante as recorrentes decisões dos tribunais contra as suas políticas, Chad Wolf considerou que a “validade da sua autoridade” foi posta em causa, daí ter decido abandonar o cargo.

Contudo, e apesar de não fazer qualquer referência na sua carta de demissão, a saída de Chad Wolf não pode deixar de ser associada à invasão do Capitólio na semana passada, num ataque que causou a morte de cinco pessoas.

Logo após a invasão, Wolf condenou a “violência política”, considerando a invasão do Capitólio como “trágica e repugnante”, acusando os “apoiantes do Presidente de usarem meios violentos para fins políticos”. Wolf chegou a pedir a Donald Trump e a outros congressistas e senadores republicanos para repudiarem a violência.

Com esta saída, a poucos dias de Joe Biden tomar posse como Presidente dos Estados Unidos, aumentam as preocupações quanto à cerimónia, cuja segurança é precisamente da responsabilidade do Departamento de Segurança Interna.

Os receios aumentaram ainda mais depois de o FBI ter alertado que vários grupos armados podem estar a organizar vários ataques nas capitais dos 50 estados, inclusive em Washington.

Antes de se demitir, Chad Wolf deu ordens para que as operações de segurança em torno da tomada de posse começassem já na quarta-feira, ao invés do dia 19 de Janeiro, conforme estava planeado.

Pete Gaynor, que até agora chefiava a Agência Federal de Gestão de Emergências, vai substituir Chad Wolf enquanto secretário interino de Segurança Interna, tendo como grande responsabilidade garantir, nos oito dias que estará em funções, que a tomada de posse de Joe Biden decorre com toda a segurança.

Quando Joe Biden iniciar a sua presidência, a chefia do Departamento de Segurança Interna será entregue ao advogado cubano-americano Alejandro Mayorkas.

Desde o ataque ao Capitólio na semana passada, vários membros do Governo de Donald Trump abandonaram a Administração, isolando ainda mais o Presidente cessante.

Antes da saída de Chad Wolf, Betsy Devos e Elaine Chao, respectivamente secretárias da Educação e dos Transportes, apresentaram a demissão, numa vaga de mais de dez saídas, que incluíram ainda conselheiros, assistentes e membros de vários gabinetes.