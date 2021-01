Exercício físico vale sempre a pena. “Mais um bocadinho é melhor que menos”

Vale a pena fazer exercício físico se não conseguimos ir regularmente ao ginásio? E quantas vezes por semana é que devemos treinar? O frio queima mais gordura? Uma lasanha pode ser fit? Estas são quatro das dúvidas a que o primeiro episódio de 2021 do Vitamina P tenta responder.

Começamos por falar com Hugo Meca, fisiologista do exercício físico, personal trainer e professor na Universidade Lusófona de Lisboa para perceber quantas vezes por semana é que devemos fazer exercício para obter melhores resultados. Como sempre, depende. Consoante o tempo que se tem e os objectivos, pode-se treinar todos os dias, três vezes por semana, ou mesmo só uma vez: “É muito importante ter presente que qualquer movimento conta para a nossa saúde”, sublinha o profissional durante a conversa, repetindo as recomendações de Novembro da Organização Mundial da Saúde. “E mais um bocadinho é melhor do que menos.”

Durante o episódio, Hugo Meca explica como potenciar esse “bocadinho” ao planear diferentes tipos de exercício durante a semana, tais como corridas e caminhadas ao ar livre, idas ao ginásio ou alongamentos em casa. “Quando deixamos de ter boas sensações com a actividade física, significa que está na altura de descansar”, recomenda, lembrando que aquilo que comemos e as horas que dormimos também fazem parte do treino para a saúde.

Por isso, neste episódio ouvimos ainda Frederico Branco, criador do serviço de entrega de refeições saudáveis Food4Fitness, que nos explica como se podem fazer lasanhas e pizzas “fit” (com mais proteína e ingredientes naturais) ao substituir a massa por clara de ovo.

Por fim, falamos sobre a ideia de que o frio ajuda a queimar calorias e que correr quando está frio é melhor. Será um mito?

