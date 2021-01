Depois de “Em Casa”

Em Março, foi pedido aos portugueses que ficassem em casa, numa tentativa de travar a pandemia da covid-19. Em véspera de um novo confinamento geral, ouça o relato de quem deu o seu testemunho no podcast Em Casa sobre o que aconteceu... depois de ter dado testemunho no programa. Uma espécie de “Adeus!” a 2020 e “Olá!” a 2021, (ainda) com a pandemia a marcar as nossas vidas.

Em Casa é um podcast produzido por Marco António (autor do podcast Histórias de Portugal) durante o primeiro período de confinamento devido à pandemia.

Com a ameaça da covid-19 e o mais que recomendado isolamento voluntário, nasceram movimentos como #FiqueEmCasa e #EmFicoEmCasa. E a vida mudou. Quanto mudou? Como mudou? Como estamos a lidar com a opção ou obrigação de trabalhar no mesmo sítio em que vivemos? Como reagem os nossos filhos a tudo isto e o que estamos a fazer para que o dia-a-dia seja o “mais normal possível”?

São os próprios ouvintes a contar as suas experiências, através de testemunhos de voz enviados por WhatsApp (+351 911 819 665). O podcast faz justiça ao título: está a ser produzido em casa por Marco António, jornalista e podcaster, autor do podcast premiado Histórias de Portugal, num trabalho da produtora 366 Ideias.

