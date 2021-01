Antes de os Biden entrarem, a Casa Branca será limpa e desinfectada

Uma limpeza completa faz parte da tradição quando um presidente deixa a Casa Branca e dá lugar a um novo. Desta vez, a limpeza é mais a sério pois inclui uma desinfecção por causa da pandemia de covid-19, noticia a CNN. Esta terá um custo de quase meio milhão de dólares, cerca de 411 mil euros.

Segundo fontes ouvidas pela cadeia televisiva, há dois meses que Melania Trump tem estado a tratar das mudanças para Mar-a-Lago, o clube de Trump em Palm Beach, Florida. Grande parte da mobília e da decoração da família também já está empacotado, cerca de metade das posses dos Trump, refere uma dessas fontes, acrescentando que a primeira-dama tem estado focada na sua colecção de álbuns de fotografias.

Foto Os Trump e os Obama no dia da tomada de posse de Donald Trump Reuters

Há mais de uma década que Melania guarda recortes e fotografias que assinalam datas e ocasiões especiais e, segundo as mesmas fontes, nos últimos tempos tem estado concentrada sobretudo em completar os seus álbuns encadernados em couro, tendo recorrido com insistência a Andrea Hanks, fotógrafo oficial da Casa Branca, para a ajudar a terminar o seu projecto.

A cadeia televisiva norte-americana dá ainda conta que esta mudança costuma ser “altamente coreografada” e feita num período de seis horas porque não se trata apenas de fazer (para quem parte) e desfazer (para quem chega) malas, mas de, por exemplo, deixar o frigorífico abastecido com os alimentos preferidos dos novos ocupantes da Casa Branca, assim como de colocar os produtos de higiene pessoais na casa de banho.

Foto Donald Trump na Casa Branca Reuters

Desta vez poderá haver mais tempo para as mudanças, uma vez que Donald Trump já informou que não marcará presença na tomada de posse de Joe Biden, no próximo dia 20, logo, está previsto que a família do milionário saia da Casa Branca a 19. Nesse noite, os Biden vão dormir num hotel de Washington, prevendo-se a sua entrada na Casa Branca no dia seguinte.