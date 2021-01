Volume de negócios nos serviços diminuiu 15,3% em Novembro

O índice de volume de negócios nos serviços apresentou uma variação homóloga nominal de -15,3% em Novembro, agravando em 2,2 pontos percentuais o resultado do mês anterior, revelou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Para os dados divulgados, que reflectem o impacto negativo da pandemia da doença de covid-19, contribuíram as áreas do comércio por grosso, alojamento, restauração e similares, entre outros.

No mês em análise, os índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas ajustado de efeitos de calendário, apresentaram variações homólogas de -8,4%, -4,1% e -11,4%, respectivamente (-8,3%, -6,2% e -12,7% em Outubro, pela mesma ordem), revela o INE.

O índice contou com um único contributo positivo, o das actividades de informação, que cresceu 9,6% em Novembro, acelerando 0,9 pontos percentuais face a Outubro.

Já todas as restantes áreas geraram contributos negativos, os maiores dos quais (-5,0 pontos percentuais) vindos do comércio por grosso e do comércio e reparação de veículos e motociclos, com uma taxa de variação homóloga de -8,9% (-3,8% em Outubro). “Destaque-se o Comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos, que passou de uma variação homóloga de -3,7% no período anterior para -12,6% em Novembro”, refere o INE.

O alojamento, restauração e similares registou o segundo contributo mais relevante (-4,7 pontos percentuais) para o índice total, originado por uma variação de -48,2%, (-39,8% em Outubro). Refira-se que o Alojamento apresentou uma taxa de variação homóloga de -73,1% (-68,9% no mês anterior). Já na Restauração e similares esta taxa foi de -38,6% (-29,3% em Outubro);

Os transportes e armazenagem, com uma variação de -26,5% em Novembro (-28,7% no mês anterior), contribuíram com -3,6 pontos percentuais para a variação do índice total, isto apesar da recuperação de 11,0 pontos percentuais face ao mês anterior. Neste segmento, os transportes aéreos continuaram a apresentar uma taxa de variação muito negativa (-60,2%);

A variação mensal do índice de volume de negócios foi -4,2% (1,0% no mês anterior).