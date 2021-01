Governo prepara desconto de 10% na conta da luz

Em plena vaga de frio e com novo confinamento no horizonte, o Governo está a preparar um novo pacote de medidas para lidar com os efeitos da pandemia de covid-19 e, entre elas, ganha destaque um desconto na factura da electricidade para todas as famílias, que poderá chegar aos 10% por mês.

Esta medida, noticiada pelo Expresso, que cita fonte do Ministério do Ambiente, aplica-se às facturas a partir do dia 1 de Janeiro e poderá estar em vigor durante todo o período do confinamento que se avizinha. Segundo o semanário, o seu custo oscilará entre os 20 a 25 milhões de euros por mês.

A medida – que está prevista para todos os consumidores domésticos, sem discriminação de rendimentos – tem por base cálculos da reguladora ERSE sobre a diferença entre o custo da factura de 2020 e a de 2021, que ronda precisamente os 10%, segundo o Expresso. Adicionalmente, o Governo deverá também voltar a fixar um tecto para os preços das botijas de gás.