Galp entra na exploração mineira de lítio

Petrolífera vai ficar com 10% do capital da empresa que está a preparar a exploração da mina de lítio em Boticas.

A Savannah, empresa que detém a concessão de Covas do Barroso, em Boticas, e na qual pretende explorar uma mina de lítio, assinou com a Galp um acordo que vai deixar a petrolífera com 10% do capital da subsidiária da empresa britânica em Portugal.

Em cima da mesa está um acordo de fornecimento garantido (off-take) à Galp de uma parte (até 50%) do lítio que a Savannah extrair em Portugal, no âmbito da estratégia através da qual esta sociedade pretende ser a primeira a produzir concentrado de espodumena, uma das matérias-primas necessárias para, através de processo químico de refinação, produzir carbonato ou hidróxido de lítio num processo que culminará na produção de baterias.

O acordo de parceria e de off-take foi anunciado ao mercado pela Savannah, uma empresa cotada na bolsa de Londres. No âmbito do acordo, segundo esclarece o comunicado, a Galp irá pagar 6,4 milhões de dólares (5,2 milhões de euros) para ficar com a participação de 10% na empresa da Savannah que controla a Mina do Barroso. Adicionalmente, a petrolífera liderada por Carlos Gomes da Silva irá participar na gestão do projecto e partilhar a sua “experiência significativa no desenvolvimento de projectos de matérias-primas de larga escala em Portugal”.

A parceria prevê ainda um acordo de exclusividade para avaliar o “fornecimento garantido [off-take] até 100.000 toneladas por ano de concentrado de lítio extraído da Mina do Barroso, equivalente a cerca de 50% da produção anual”. A Savannah sublinha ainda que “este acordo representa um passo significativo na comercialização da Mina do Barroso e será um factor importante para assegurar o financiamento necessário para a construção do projecto”.

Duas semanas depois de ter anunciado o encerramento da refinaria de Leixões, e de ter negado a existência de planos para transformar aquelas instalações industriais numa refinaria de lítio, a Galp vem assim confirmar pretende entrar na corrida a esta matéria-prima e logo no início da cadeia de produção de baterias eléctricas, através da exploração mineira, muito contestada pelas populações locais e movimentos ambientalistas.