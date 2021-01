Carlos Gomes da Silva abandona liderança da Galp

Em comunicado enviado ao mercado, a Galp anunciou esta terça-feira que “Carlos Gomes da Silva apresentou hoje a sua renúncia” ao cargo de presidente da comissão executiva da petrolífera, uma decisão que “foi oportunamente consensualizada entre Carlos Gomes da Silva e a presidente do Conselho de Administração da Galp, Paula Amorim”.

O seu substituto no cargo já está escolhido e trata-se de Andy Brown, que será cooptado no dia 19 de Fevereiro, para ser posteriormente submetido à aprovação dos accionistas em assembleia-geral.

“Andy Brown é um gestor de topo com mais de 35 anos de experiência no sector da energia, reconhecido pelo seu perfil de liderança dinâmico, foco na performance, segurança, bem-estar e desenvolvimento de pessoas”, sublinha o comunicado da empresa, acrescentando que este responsável “ocupou várias funções de gestão na Royal Dutch Shell, tendo sim membro da comissão executiva desde 2012, com funções de director internacional de upstream e, desde 2016, como director de upstream”. Depois de sair da Shell em 2019, trabalhou em consultoria em várias empresas, inclusive na ZeroAvia, uma empresa de hidrogénio e células de combustível para a aviação.

Esta mudança no topo da Galp acontece no mesmo dia em que foi conhecida a sua entrada na exploração mineira de lítio, em Portugal, numa parceria com a britânica Savannah na Mina do Barroso. E é anunciada poucas semanas depois do encerramento da refinaria de Matosinhos, em Leixões.

A Galp esclarece ainda que “Carlos Gomes da Silva permanecerá em funções até ao referido dia 19 de Fevereiro de 2021, colaborando com a Galp para que o processo de passagem de testemunho para [Andy Brown] decorra de forma qualificada”.