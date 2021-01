Taça de Portugal: FC Porto elimina Nacional no prolongamento

Jogo com várias alterações no marcador. Nacional quebrou depois de reduzido a dez unidades.

O FC Porto foi obrigado a sofrer e a disputar o prolongamento para se apurar para os quartos-de-final da Taça de Portugal. Na Madeira, o Nacional vendeu cara a derrota (2-4) e capitulou depois de ter ficado reduzido a dez unidades.

O FC Porto inaugurou o marcador num excelente lance individual de Luis Díaz, que recebeu a bola na esquerda, fez a diagonal e aplicou um remate em arco, ao segundo poste, aos 22’.

A resposta do Nacional não tardou. Numa investida pela direita, os madeirenses fizeram chegar a bola à área contrária, onde estava Rochez, a receber de costas, a rodar e a rematar com êxito (25').

No segundo tempo, o FC Porto teve mais controlo, mas foi o Nacional a conseguir a reviravolta, num grande remate de Brayan Riascos, já dentro da área, após assistência de Gorré, aos 62’.

Três minutos mais tarde, o central Rui Correia viu o segundo amarelo por falta sobre Toni Martínez e o Nacional ficou reduzido a dez unidades.

Sérgio Conceição decidiu então arriscar um pouco mais e uma das derradeiras apostas deu frutos. No primeiro lance em que tocou na bola, saído do banco, Evanilson estabeleceu o empate, após assistência de Taremi (88'). E forçou o prolongamento.

No tempo extra, Sérgio Oliveira deu a volta ao marcador com um remate cruzado dentro da área e, a partir de então, Sérgio Conceição deu descanso a alguns dos elementos do seu núcleo duro. O FC Porto ainda foi a tempo, porém, de chegar ao 2-4, por Taremi (antes de o Nacional desperdiçar um penálti), confirmando o apuramento para a próxima fase.