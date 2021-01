Há “negociações avançadas” para o regresso da F1 a Portugal em 2021

O presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), Ni Amorim, admitiu nesta terça-feira que “há negociações avançadas para haver Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 a 2 de Maio”.

Em declarações à agência Lusa, o responsável máximo do automobilismo em Portugal ressalvou, no entanto, que a realização da prova “vai depender de dois factores: haver público, pois só faz sentido com público nas bancadas, e se o Estado português quiser”.

Ao contrário do que aconteceu em 2020, em que Portugal entrou no calendário do Mundial por convite do organizador devido ao cancelamento de diversos eventos em todo o mundo por força da pandemia de covid-19, em 2021 será necessário pagar uma taxa de inscrição, cujo valor Ni Amorim não quis especificar.

“É preciso pagar, sim. A F1 não se mexe de borla. O Grande Prémio [de Portugal de 2020] deu um retorno extraordinário e os dados já estão na posse do Governo. Mas entendemos que neste momento há outras prioridades e ainda não foi possível discutir o assunto”, explicou à Lusa. Além disso, o dirigente sustentou que “os acordos são confidenciais”, pelo que optou por “não fazer comentários”.

Frisando que os responsáveis do Autódromo Internacional do Algarve (AIA) estão “em contacto diário com o promotor [do campeonato]”, Amorim mostra-se “optimista” quanto à possibilidade de a Fórmula 1 regressar a Portugal pela 18.ª vez, a segunda consecutiva a Portimão. Neste momento, a pasta está entregue ao “Turismo, Desporto, autarquia de Portimão, AIA, FPAK e IPDJ”.

Decisão até Fevereiro

Ni Amorim disse esperar uma decisão “até final de Fevereiro”, pois “para montar um GP desta envergadura é preciso tempo”, acrescentando que “falta o Governo estudar os números que lhe chegaram e a Direção-Geral da Saúde aprovar um plano” para o evento, que teria de se realizar a 2 de Maio.

O site oficial da Fórmula 1 iniciou nesta terça-feira um processo de pré-venda de bilhetes para o Grande Prémio de Portugal, sem confirmar a prova, no mesmo dia em que a organização do Mundial reviu o calendário.

O campeonato, que vai arrancar uma semana depois do previsto, no Bahrain, a 28 de Março, deixa em aberto a data da terceira corrida do ano, a 2 de Maio, sendo que a página oficial na Internet, na secção para venda de bilhetes, aceita registos de interesse em bilhetes para o Grande Prémio de Portugal de 2021, ressalvando que está sujeito a confirmação.

O calendário revisto e apresentado pela Liberty Media, organizadora do Grande Circo, prevê um recorde de 23 provas, entre 28 de Março e 12 de Dezembro, quando vai ser disputada a corrida de Abu Dhabi.