Ciclista Stefan Denifl condenado a dois anos de prisão por fraude desportiva

O ciclista austríaco Stefan Denifl foi condenado a dois anos de prisão pelo tribunal de Innsbruck, por “fraude desportiva agravada”, no âmbito de um processo relativo à rede internacional de doping Aderlass, desmantelada em 2019.

A sentença aplicada a Stefan Denifl, de 33 anos, prevê que 16 dos 24 meses de prisão sejam em pena suspensa e inclui ainda a suspensão da actividade por 16 meses, bem como uma multa de 349 mil euros. A decisão não é definitiva, já que o ciclista austríaco tem três dias para decidir sobre um possível recurso.

Denifl foi suspenso por um período de quatro anos após o desmantelamento da rede Aderlass, que terá fornecido substâncias proibidas a cerca de 20 desportistas de várias nacionalidades, principalmente a ciclistas e esquiadores.

Denifl teve uma carreira globalmente modesta, mas chegou a ser campeão austríaco de contra-relógio, em 2008. O ciclista esteve ainda em relativo destaque em duas provas com boa participação portuguesa: foi quinto no Grand Prix Montréal ganho por Rui Costa, em 2011, e foi sétimo no Paris-Nice 2014, prova na qual Rui Costa terminou na segunda posição.