Benfica elimina Estrela na noite dos mundos opostos

Durou 42 minutos a resistência do Estrela da Amadora nesta terça-feira. Réplica inicialmente brava da equipa da terceira divisão, mas insuficiente para impedir o Benfica de seguir em frente na Taça de Portugal.

Com um triunfo por 0-4 no “velhinho” José Gomes, na Reboleira, os “encarnados” garantem bilhete para os quartos-de-final da competição e esperam, agora, pelo desfecho do Fafe-Belenenses.

Na Reboleira, o jogo teve uma história já tantas vezes vista em jogos de Taça: um “David” cria perigo e equilibra o jogo frente a um “Golias”, mas este, mais forte e capaz, acaba por dar um “soco” que deita abaixo o adversário. São duas equipas de mundos opostos, com toda uma segunda divisão a separá-las. Diferença inicialmente mascarada, mas inevitavelmente vincada.

O Estrela surgiu em campo cumprindo o que o treinador tinha prometido: um modelo de jogo semelhante ao que apresenta habitualmente no seu escalão. A equipa da Amadora não abdicou de ter um bloco defensivo subido e, sobretudo, de ter, muitas vezes, dois ou três jogadores na pressão à primeira fase de construção do Benfica. E isso surtiu efeito logo aos 9’, numa recuperação que permitiu um remate de Sérgio Conceição para defesa de Helton Leite.

Positivo/Negativo Positivo Diogo Gonçalves Jorge Jesus diz que o jovem ainda não entende algumas dinâmicas e isso poderá ser pela forma como o lateral rompe com aquilo que todos os outros fazem. Gonçalves deu soluções em largura e, dessa forma, criou dois golos.

Positivo Pedrinho Sem ser consistente, foi capaz sempre que tocou na bola. Merece mais minutos.

Positivo Paollo Madeira Foi o jogador do Estrela que mais deu nas vistas. É rápido e forte e deu muito trabalho aos centrais do Benfica. Negativo Taarabt Jogo muito fraco do marroquino. Mergulhado num 4x4x2 deste tipo continua a sentir dificuldades. Expõe a equipa, falha passes e, desta vez, nem ofensivamente fez a diferença.

Nestes primeiros minutos, os “encarnados” – cujo “onze” apenas tinha Taarabt como habitual titular – estiveram grande parte do tempo sem ideias. A excepção foi Pedrinho, que voltou a mostrar-se bastante esclarecido, apesar de, a partir do corredor direito, ter contribuído para a já habitual procura excessiva pelo jogo interior.

Mas, tal como tinha acontecido, por exemplo, frente ao Gil Vicente, o Benfica pôde ver que essa procura redundante pelos movimentos em terrenos interiores pode ser reduzida. E deve sê-lo.

Aos 42’, Diogo Gonçalves – ao contrário do que faz Gilberto – deu largura no corredor e beneficiou da magia de Pedrinho, que lhe entregou a bola. Frente a um Estrela formatado para defender zonas interiores, o jovem formado no Benfica teve espaço para cruzar. Seferovic permitiu a defesa a Filipe Leão e Chiquinho, na recarga, deu vantagem aos “encarnados”.

Antes disto, o jogo teve alguns lances perigosos de ambos os lados. No Benfica, Pedrinho falhou na cara do golo aos 21’ (grande combinação com Gonçalo Ramos) e Seferovic falhou uma vez aos 35’ e outra aos 37’. No Estrela, Chapi rematou no ar aos 30’, Murillo permitiu defesa de Helton aos 36’ e Paollo rematou ao lado aos 40’.

O Benfica não foi necessariamente mais forte na primeira parte – dominou territorialmente, mas apenas isso –, mas teve o “extra” de qualidade individual que tantas vezes resolve este tipo de jogo.

Novamente a largura de Diogo

Na segunda parte, Seferovic começou por continuar o “festival” de desperdício, com uma perdida aos 50’. Já lá iam quatro só na conta pessoal do suíço. À quinta oportunidade de golo, Seferovic marcou mesmo e bem pode agradecer a Diogo Gonçalves.

Rompendo com a redundância habitual do Benfica, o lateral voltou a pedir a bola em largura e, claro está, voltou a ter espaço para decidir. Cruzou rasteiro e Seferovic finalizou de primeira, na passada.

Tal como em Barcelos, frente ao Gil Vicente, o Benfica pôde perceber que nenhuma boa ideia táctica repetida vezes sem conta vale mais do que alguma variabilidade de soluções. E resolveu facilmente a partida frente a um Estrela cada vez mais traído pela fadiga – patente na forma como começou a chegar sempre tarde à zona da bola.

O Estrela ainda teve um golo anulado a Latón, aos 54’ – era o 1-2 que poderia ter dado algum entusiasmo à equipa do Campeonato de Portugal –, mas o Benfica “matou” o jogo pouco depois.

Seferovic falhou mais uma oportunidade aos 62’, para defesa de Leão, mas o lance sobrou para Pedrinho, que cruzou para Chiquinho. O português dominou de peito e rematou à meia-volta, bisando numa partida em que até nem foi exuberante.

A partir daqui já não havia Estrela. O 0-4 chegou aos 66’, por Waldschmidt, e, aí, todos ficaram resignados: o Estrela sem força para tirar algo mais deste jogo e o Benfica sem interesse em fazê-lo.