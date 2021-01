Seis projectos vão desenvolver novos conhecimentos sobre Parque do Montesinho

A Fundação para a Ciência e Tecnologia seleccionou seis projectos de investigação, num investimento de 1,4 milhões de euros, para a promoção de actividades interdisciplinares e desenvolvimento de novos conhecimentos na região do Parque Natural do Montesinho.

Numa nota publicada na sua página da Internet, a Fundação para a Ciência e Tecnologia (​FCT) explica que, de um total de 60 candidaturas, foram seleccionados seis projectos para a promoção de actividades de âmbito interdisciplinar e pluridisciplinar no Parque Natural do Montesinho.

Dos projectos seleccionados dois são do Instituto Politécnico de Bragança, um é da Universidade do Minho e outro do laboratório REQUIMTE (Rede de Química e Tecnologia).

Paralelamente, foram também seleccionados projectos da Universidade do Minho, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa.

Os seis projectos, que visam aprofundar “uma agenda de Inovação e Desenvolvimento (I&D) sobre o Parque Natural de Montesinho e a sua projecção para o futuro”, vão ter a duração de 36 a 48 meses.

O estudo de abordagens sustentáveis para a reabilitação e revitalização do património cultural do parque, o impulso à sustentabilidade da floresta de carvalhos ou uma ferramenta de observação da terra para a conservação da biodiversidade são algumas das investigações.

A biodiversidade do Parque Natural de Montesinho permitirá monitorizar e aprofundar o estudo das alterações climáticas e desenvolver “medidas e acções de mitigação em tempo útil”, explica a FCT, acrescentando que o parque apresenta uma “inigualável riqueza ambiental”.

“No caso do Parque Natural de Montesinho, o sistema montanhoso tem uma influência relevante no clima regional como mostram os estudos e trabalhos de monitorização desenvolvidos nas últimas décadas sobretudo no âmbito da Rede Ibérica de Investigação de Montanha”, refere a FCT.