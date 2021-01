José Manuel Fernandes sobre o novo Erasmus+: “É essencial que cada Estado-membro faça a sua parte”

Neste episódio do podcast Agenda Europa, conversamos com o eurodeputado José Manuel Fernandes, eleito pelo Partido Social Democrata, sobre a renovação do programa Erasmus +. Em Dezembro, após as negociações com o Conselho, o Parlamento Europeu aprovou o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027, o orçamento europeu para os próximos anos, onde se insere o programa Erasmus +, que engloba políticas de formação, juventude e desporto.

José Manuel Fernandes, eurodeputado desde 2009 e actual coordenador do Partido Popular Europeu (PPE) na comissão de Orçamentos, guia-nos pelos meandros do novo orçamento para o Erasmus +, sublinhando a importância da inclusão nas políticas de juventude. “Os jovens têm que estar munidos de informação para serem protagonistas”.

A cada episódio do Agenda Europa, ouvimos novas vozes sobre o que esperam ver no topo da agenda europeia. Esta semana, trazemos sugestões em dose tripla. Contamos com David Gil Gonçalves, David Ferreira da Silva e Milton Nunes, criadores da Praça do Luxemburgo, um projecto de debates digitais sobre assuntos europeus.

Este programa tem o apoio do Parlamento Europeu.