Quem manda, nós ou os algoritmos? PSuperior procura respostas em debate dirigido a universitários

Os debates organizados pela comunidade do PSuperior estão de volta e abrem a temporada deste ano com um fórum que pretende promover reflexões e encontrar respostas para um tema cada vez mais crítico dos nossos tempos: o do poder dos algoritmos no condicionamento da nossa vontade e do nosso poder de decisão. O debate terá por isso como tema “A comunicação na era dos algoritmos: decides tu ou decidem por nós” e terá como parceiros a Mediabrands, que integra a rede de empresas que promove o projecto PSuperior, e a Universidade Católica Portuguesa. Acontecerá esta terça-feira, dia 12, com início às 11h00 e fecho às 13. Pode ser seguido online, gratuitamente, no YouTube do PÚBLICO.

A série de debates do PSuperior (as PSuperior Talks) é uma das principais componentes deste projecto de literacia mediática. A ideia é de mobilizar os estudantes do ensino superior para questões sensíveis da actualidade. Para o efeito, são mobilizados recursos de cada uma das 12 empresas que patrocinam o projecto e uma universidade da rede nacional que o apoia. Como em causa para o debate desta terça-feira está um cruzamento entre desafios tecnológicos e direitos de cidadania, as duas entidades serão representadas por especialistas dessas áreas.

É o caso de João Nunes, director-geral de tecnologia da Mediabrands e, pelo lado da Católica, de Pedro Garcias Marques, professor auxiliar na faculdade de Direito, e de Marta Sitú, aluna do segundo ano de mestrado de Ciências da Comunicação. Do lado do PÚBLICO, participarão Rui Barros, jornalista de dados, cabendo a moderação do debate a João Pedro Pereira, coordenador da área de Projectos Digitais do jornal. No início da sessão, haverá ainda duas pequenas declarações de boas-vindas por parte da reitora da Universidade Católica Portuguesa, Isabel Capelôa Gil, e de Manuel Carvalho, director do PÚBLICO.

A iniciativa PSuperior Talks vai decorrer em sessões quinzenais até ao final do ano lectivo, em Julho, sempre nas plataformas digitais – pelo menos enquanto o país estiver em situação de risco com a pandemia. Envolverá todos os parceiros privados do projecto e onze universidades de todo o país. Os temas escolhidos obedecem sempre à preocupação de estimular o debate dos estudantes, envolvê-los na participação cívica e cumprir o lema do PSuperior: “Faz da verdade a tua opinião”.