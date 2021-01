Japão detecta uma nova estirpe do vírus em passageiros provenientes do Brasil

Depois do Reino Unido e da África do Sul, há uma nova variante da covid-19 a preocupar os especialistas. Portugal registou mais 102 mortes por covid-19 no sábado, de acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde divulgado no domingo. É o terceiro dia consecutivo com mais de uma centena de mortes devido ao vírus SARS-CoV-2. O relatório de situação actualizado dá conta de 7502 novos casos durante o dia de sábado. No mundo, já foi ultrapassada a barreira dos 90 milhões de infecções.