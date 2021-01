Incêndio em escola de Algueirão-Mem Martins atinge duas salas de aula

Um incêndio que deflagrou esta segunda-feira na Escola Básica e Secundária Mestre Domingos Saraiva, em Algueirão-Mem Martins, no concelho de Sintra, atingiu duas salas de aula.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa, o alerta foi dado por volta das 17h54. A SIC Notícias avança que uma das salas afectadas foi o laboratório de Físico-Química.

O incêndio entrou em fase de rescaldo por volta das 18h46 e não há feridos a registar.

No local estiveram 11 veículos e 31 operacionais dos bombeiros de Algueirão-Mem Martins e de Sintra, além de membros da PSP e da Câmara Municipal.

Não se conhecem, ainda, as causas do incêndio e a investigação ficará a cargo das “entidades competentes”, disse fonte do CDOS.