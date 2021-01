Covid-19: Portugal regista o dia mais mortal da pandemia, com mais 122 mortes e 5604 novos casos

Portugal registou um novo máximo de óbitos por covid-19, tendo reportado mais 122 mortes e 5604 novos casos de infecção pelo novo coronavírus (um aumento de 1,2%). Este corresponde ao maior aumento diário de mortes desde o início da pandemia — o máximo registado anteriormente foi na passada sexta-feira, 8 de Janeiro, dia em que foram notificadas mais 118 vítimas mortais causadas pela doença.

No total, o país contabiliza 7925 óbitos e 489.293 pessoas infectadas desde Março. Embora divulgados no boletim desta segunda-feira da Direcção-Geral da Saúde, os dados correspondem à totalidade de domingo. Esta é a segunda-feira com mais novos casos de covid-19 desde o início da pandemia, depois de se terem registado mais 4369 infectados na segunda-feira da semana passada. Por norma, as segundas-feiras são dias com números mais baixos de novos casos, tanto pelo menor número de testes realizados ao longo do fim-de-semana, quanto pelos potenciais atrasos na comunicação dos novos casos positivos.

Segundo os dados que constam do boletim desta segunda-feira, Lisboa e Vale do Tejo soma 2158 novos casos (39% do total de novas infecções) e 47 mortes e a região Norte mais 1498 infectados e 34 óbitos.

Encontram-se internadas 3983 pessoas com a doença (mais 213 em relação ao dia anterior), das quais 567 em unidades de cuidados intensivos (mais nove). Nunca houve tantos pacientes internados com covid-19 nos hospitais em Portugal nem em unidades de cuidados intensivos desde que foi identificado o primeiro caso de infecção no país.

Recuperaram da doença mais 2948 pessoas, contabilizando-se agora um total de 372.056 recuperados. Há ainda a registar mais 2534 casos activos de infecção, num total de 109.312 (o valor mais alto desde o início da pandemia).

As 122 vítimas mortais identificadas nos dados desta segunda-feira incluem um homem entre os 40 e 49 anos; dois homens entre os 50 e 59 anos; dez homens e quatro mulheres entre os 60 e 69 anos; 17 homens e 14 mulheres entre os 70 e 79 anos; e 30 homens e 44 mulheres (61% das mortes reportadas esta segunda-feira) com mais de 80 anos — a faixa etária mais afectada em termos de óbitos. A taxa de letalidade por covid-19 fixou-se em 1,6%.

A zona do país com maior número de infecções é o Norte, que regista 236.401 casos acumulados desde o início da pandemia. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 160.553 casos; o Centro, com 61.919 casos (mais 997 em relação ao dia anterior); o Alentejo, com 15.296 casos (mais 519) e o Algarve, com 10.428 infectados (mais 233).

O arquipélago dos Açores regista um total de 2555 casos de infecção (mais 138) e a Madeira contabiliza 2141 casos (mais 61).

O Norte contabiliza um total acumulado de 3497 mortes por covid-19 desde o início da pandemia, enquanto a região de Lisboa soma 2775 óbitos. Segue-se o Centro, com 1197 mortes (mais 28), o Alentejo, com 324 óbitos (mais nove), e o Algarve, com 92 mortes por covid-19 (mais quatro). O arquipélago dos Açores mantém-se com um total de 22 óbitos por covid-19 e a Madeira soma 18 vítimas mortais.