Caso procurador europeu: BE desafia partidos a levar informações ao Parlamento

A coordenadora do BE desafia os partidos que tenham mais informações sobre o caso da escolha do procurador europeu a levar esses dados ao Parlamento. Catarina Martins falava aos jornalistas no final de uma visita ao centro de saúde de Olhão, no Algarve, depois de questionada sobre a notícia de uma carta do conselho da União Europeia que teve em conta os erros do currículo do procurador José Guerra.

“Vejo nas notícias que há paridos que têm outras informações, mas se têm, têm de as levar ao Parlamento, mais do que estarem nos jornais. Sempre dissemos que tem de ser compreendido”, afirmou a coordenadora bloquista, referindo que os erros contidos numa carta enviada pelo Governo português não são da responsabilidade de José Guerra. “Ele foi sempre correcto”, disse.

Catarina Martins lembrou que “o Governo decidiu chamar a si a nomeação [do procurador europeu], tem esse direito, a partir do momento em que o fez está também com responsabilidades acrescidas na transparência da escolha e desse processo”.

O comentador político Luís Marques Mendes defendeu, no domingo à noite, na SIC, que uma comissão de inquérito sobre o caso podia ser “politicamente fatal para o Governo e para a ministra da Justiça”. O ex-líder do PSD considerou ainda que “o Governo tem muita sorte por nenhum partido exigir uma comissão parlamentar de inquérito” ao caso.

A divulgação da carta do Conselho da União Europeia, em que são repetidos duas das incorrecções que lhes foram transmitidas pelo Governo português, contraria a ideia deixada pelo primeiro-ministro e pela ministra da Justiça de que esses “lapsos” foram “irrelevantes” na escolha de José Guerra. O magistrado foi nomeado pelo Governo português para a Procuradoria Europeia, em Julho do ano passado, depois de um júri internacional do concurso ter colocado em primeiro lugar a procuradora Ana Carla Almeida. Esta magistrada tinha ficado em terceiro lugar no ranking feito pelo Conselho Superior do Ministério Público, que teve em conta a antiguidade dos candidatos.

Na carta agora divulgada são repetidas duas das incorrecções transmitidas pelo Governo português: a de que José Guerra foi procurador-adjunto (não teve esse cargo) e a de que foi investigador no caso UGT (tendo sido apenas procurador no julgamento), um processo sobre fraude com fundos comunitários. A Procuradoria Europeia é um órgão criado recentemente para combater a corrupção, fraudes e outros crimes que lesem os interesses europeus.