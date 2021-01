Uma viagem pelas igrejas abandonadas da Europa

O que nasce do pó, ao pó regressa? As centenas de igrejas e locais de culto que Francis Meslet fotografou por toda a Europa, entre 2012 e 2019, e cujas imagens compõem o fotolivro Abandoned Churches - Unclaimed Places of Worship, não resistiram ao teste do tempo e permanecem, hoje, abandonadas, esquecidas, envoltas em silêncio. “Quem consegue imaginar que sons se escondiam por detrás das paredes de uma cripta nas montanhas italianas ou dentro de um túmulo de um convento em Portugal?”, questiona-se na introdução do fotolivro editado, em 2020, pela Jonglez Publishing, a mesma que revelou ao mundo a viagem de Jonk pelas ruínas do projecto espacial soviético, em Baikonur.

Frescos desbotados, altares com figuras cobertas de pó, mobiliário partido e corroído pelo tempo são alguns dos elementos frequentes neste conjunto de imagens. “Com grande respeito pelos crentes que regularmente visitavam estes lugares, Francis dá-nos a oportunidade, através das suas imagens, de imergir em locais que foram abandonados pela fé, buscando uma luz divina.” Regressa, invariavelmente, na posse de fotografias que são como “cápsulas do tempo, registos de um universo paralelo”, como se lê na sinopse do livro, disponível no site da editora – imagens que foram distinguidas, em 2020, pelo concurso International Photography Awards, na categoria de Fotolivro e Arte.

O francês, designer e director criativo de profissão e fotógrafo por recreação, viaja pelo mundo em busca de lugares abandonados há mais de uma década. Fotografou, para além das igrejas que revela agora nesta fotogaleria, indústrias em ruína, hospitais, escolas e outras instituições ao abandono, assim como habitações roídas pelo tempo, carros comidos por ferrugem, comboios “fantasma”, aviões desprovidos da sua função e reduzidos à mera aparência. O seu trabalho pode ser acompanhado através da sua conta de Instagram.