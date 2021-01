As vacinas contra a covid-19 chegaram — e um pasteleiro faz bolos para festejar

Uma confeitaria em Dortmund, na Alemanha, começou por fazer bolachas com máscaras e bolos de papel higiénico, mas agora tem finalmente razões para celebrar: chegou a vacina. E eles meteram mãos à obra. “No início estávamos um pouco cépticos, com receio que fosse demasiado macabro”, confidencia o dono, Tim Kortuem, à agência Reuters, que visitou as montras recheadas de seringas feitas de açúcar. “Mas depois fizemo-las porque até para quem é antivacinas tem piada.”

Não há qualquer prova de que estes bolos de maçapão, feitos para festejar o ano da vacina covid-19, sirvam de protecção contra o SARS-CoV-2, avisa a Schuerner’s Baking Paradise. Mas também ninguém come bolo por razões de saúde física. Para quando uma segunda dose?