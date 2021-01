Riccardo Marchi e o Chega: um partido ‘anti-sistema’ ou um instrumento legitimador da extrema-direita?

Tendo subscrito um manifesto no PÚBLICO sobre o livro de Riccardo Marchi intitulado A nova direita anti-sistema. O caso do Chega – manifesto este que teria sido entendido por alguns como um ‘ato de censura!’ – reafirmo que o autor, em conformidade com a alegada encomenda da editora de recusar ora a apologia ora a diabolização do Chega, legitima este partido de extrema-direita como partido conservador, anti-sistema mas democrático. Marchi aponta três fontes para a sua tese: a imprensa portuguesa, os documentos elaborados pelo Chega e as entrevistas em profundidade realizadas com duas dezenas de fundadores do Chega.