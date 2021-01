Confinar de novo; confinar melhor

Se tivéssemos dito a toda a gente que era melhor não viajar neste Natal em nome dos muitos natais futuros que podemos vir a passar juntos, não estaríamos agora a lamentar um aumento medonho no número de infetados e mortos.

Na Europa, e no Ocidente em geral, tem-se discutido as estratégias de combate à pandemia como se houvesse só duas alternativas: “baixar a curva” ou “aumentar a imunidade natural”. Ambas fazem parte de um tronco estratégico comum a que poderíamos chamar “viver com o vírus”.