A simpatia saiu-nos cara

É evidente que a culpa não é maioritariamente de António Costa, dado que foram os portugueses que não souberam usar a liberdade que lhes foi dada relativamente à quadra natalícia sublinhando, uma vez mais, que só funcionam bem quando as coisas são proibidas. Todavia, conhecendo os portugueses como um primeiro-ministro deve conhecer, os últimos dados da covid-19 eram expectáveis. O mais curioso é que, antes do Natal, toda a gente admitia um grande aumento de novos casos para Janeiro, mas nem por isso foram suficientemente firmes para correr o risco de serem odiados declarando restrições no Natal, preferindo a simpatia. Ora, o resultado está à vista, sem qualquer margem para dúvidas. (…) Será que valeu a pena um Natal sem restrições? Hoje, como em 22 de Janeiro, penso que não e, por isso, não vale a pena agora virem chorar.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Trump só pode ser preso

De todos os relatos e análises sobre a negra quarta-feira de Washington, há um facto de que se não tem falado e que vem na sequência da gravidade dos acontecimentos que prenunciaram uma tentativa de golpe de Estado incitada pelo Presidente cessante dos EUA, numa louca tentativa de subverter os resultados eleitorais que lhe foram claramente desfavoráveis. (…) Tudo isto para dizer que não se vê outra maneira de interpretar tais desmandos se não, logo no segundo a seguir ao termo da imunidade que o cargo lhe confere, e que deixará de existir no dia 20, Donald Trump ser detido e aguarde julgamento nessa condição. Isso aconteceria, como é de lei, com qualquer outro insurrecto. Trump não pode ser diferente.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

Eleição presidencial

Em relação à próxima eleição presidencial, lembro que, recentemente, já se realizaram eleições noutros países, nomeadamente, na Coreia do Sul, em Abril do ano passado, em que existiam 44 milhões de potenciais eleitores. Noutra eleição, penso que num país europeu, as urnas foram levadas aos eleitores que não se podiam deslocar. Portanto, qual é o problema da nossa próxima eleição? Excesso de formalismo burocrático ou falta de imaginação e de criatividade?

Armindo Carvalho, Braga

Procurador europeu

O ilustre jurista António Cluny, em artigo de opinião apologético do processo de escolha do procurador nacional para integrar a Procuradoria Europeia, diz-nos que o nome indicado pelo Governo resultou da recomendação do Conselho Superior da Magistratura e do Ministério Público, órgãos independentes do poder político. Gostaria de fazer notar que esses órgãos são tão independentes do poder político quão independentes são os homens e as mulheres que os integram. Verdadeiramente independente do poder político em Portugal, sem margem para dúvidas, é o painel de peritos europeu que indicou um nome, infelizmente preterido pelo Governo. Não tenho qualquer dúvida que o nome indigitado pelo Governo é uma pessoa íntegra e competente, como também não tenho qualquer dúvida que esse nome é da confiança política do Governo. Nunca a mulher de César foi tão citada como é nos dias de hoje.

Ronald Silley, West Vancouver, Canadá

Hospitais em guerra

Portugal está em guerra, como os demais países da Terra, desde Março de 2020, contra o inimigo comum, a covid-19. Assim, para lhe fazer frente, o SNS, a força máxima de defesa e ataque contra o invasor, entrou em acção desde a primeira hora. Se o SNS é um serviço universal ao dispor de todos os doentes que a ele recorrem, mas que está a soçobrar perante a continuada flagelação inimiga, por que razão o chefe supremo das nossas Forças Armadas, de seu nome Marcelo Rebelo de Sousa, e seus pares, ainda não mobilizaram os hospitais militares e os seus congéneres privados na defesa comum do povo português?

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Votar nos lares

Já há entre nós algumas experiências de voto electrónico. Seria possível aproveitar essa experiencia e pedir aos especialistas para criarem um programa que, instalado num tablet, pudesse, em cada lar de idosos, ser posto à disposição dos utentes para que cada um colocasse o dedo em cima do candidato que desejasse? Seria o utente previamente reconhecido com o seu nome e número de eleitor, com a impossibilidade de votar duas vezes, em cima duma mesa, recolhida numa zona onde o utente o pudesse fazer em pleno isolamento. Parece-me mais difícil levar lá vacinas a menos 80 graus e não será por isso que não vão ser vacinados.

José Rebelo, Caparica