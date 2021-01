Presidente da Câmara de Washington quer segurança reforçada na tomada de posse de Biden

Muriel Bowser receia que o cenário de distúrbios como o da semana passada no Capitólio se repita no dia 20.

A presidente da Câmara de Washington pediu um aumento da segurança no dia da tomada de posse do Presidente eleito Joe Biden, na sequência da invasão do Capitólio por apoiantes do Presidente Donald Trump na semana passada.

Descrevendo o assalto como “um ataque terrorista sem precedentes”, a mayor Muriel Bowser disse que a tomada de posse de Biden a 20 de Janeiro requer “uma abordagem diferente” face a outras cerimónias passadas.

“Enquanto vou apelar a uma quantidade abrangente de parceiros locais, regionais e federais para aumentar a cooperação entre os nossos órgãos, deixo um apelo forte ao Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos para ajustar a sua abordagem à tomada de posse de várias formas específicas”, escreveu Bowser numa carta dirigida ao secretário interino da Segurança Interna, Chad Wolf.

A invasão do edifício do Capitólio na semana passada por apoiantes de Trump atrasou a certificação da vitória eleitoral de Biden. Trump, que sem qualquer prova desafiou a validade da vitória de Biden, inicialmente elogiou os seus apoiantes mas depois condenou as cenas de violência.

Os congressistas foram forçados a fugir enquanto o edifício era invadido por apoiantes do Presidente que superavam as forças de segurança. Cinco pessoas morreram, incluindo um polícia do Capitólio que foi espancado enquanto tentava afastar a multidão.

Na carta, Bowser disse que o Distrito de Columbia irá apresentar um requerimento de uma “declaração pré-desastre” para permitir assistência federal. A autarca também pediu ao Departamento de Segurança Interna para coordenar com os Departamentos de Justiça e Defesa, Supremo Tribunal e com o Congresso para criar um plano de envio de forças federais para todas as propriedades federais.

Washington continua em alerta máximo em antecipação da tomada de posse de Biden. A cerimónia tradicionalmente atrai centenas de milhares de visitantes à cidade, mas foi reduzida de forma dramática por causa da pandemia da covid-19. Na semana passada, Trump disse que não irá comparecer à cerimónia.