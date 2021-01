Covid-19: Reino Unido começa vacinação em massa e quer inocular todos os adultos até ao Outono

Com dois milhões de pessoas já vacinadas, incluindo um terço dos britânicos acima dos 80 anos, o Reino Unido prepara-se para acelerar e alargar seu programa de vacinação contra a covid-19. O objectivo é vacinar 15 milhões de pessoas mais vulneráveis até meio de Fevereiro e toda a população adulta até ao Outono.

Para tornar isso possível – numa altura em que conta com mais de 81 mil mortes e mais de três milhões de infectados, e vive “o período mais perigoso no Sistema Nacional de Saúde” –, são inaugurados esta segunda-feira em Inglaterra sete centros regionais de vacinação em massa.

Ao longo do fim-de-semana começaram a ser enviadas perto de 600 mil cartas a pessoas com 80 anos ou mais que vivem nas redondezas de cada um destes centros, convidando-as a fazer uma marcação para serem vacinadas, caso ainda não tenham sido. “Claro que começaremos com os mais vulneráveis”, disse à BBC o ministro da Saúde, Matt Hancock. “Mas todos os adultos poderão vacinar-se até ao Outono”, afirmou o ministro, que vai detalhar os planos de vacinação numa conferência de imprensa ao fim do dia.

Os novos centros vão funcionar em paralelo com os mais de mil hospitais e consultórios onde já se administram vacinas, um número que deverá chegar aos 1200 até ao final da semana.

“Estamos no caminho certo” para chegar aos 15 milhões mais vulneráveis até meio de Fevereiro, garante o ministro. Aqui inclui-se o pessoal de saúde e as pessoas acima dos 70 anos. “Ao longo da semana passada vacinámos mais pessoas que em todo o mês de Dezembro, por isso estamos a acelerar. Actualmente, vacinamos 200 mil pessoas por dia”, descreve. “A maior limitação neste momento é a oferta, mas está a aumentar.”

O Reino Unido foi o primeiro país ocidental a iniciar uma campanha de vacinação geral, a 8 de Dezembro, e começou pelos grupos populacionais em maior risco de contrair a doença, pessoas com mais de 80 anos hospitalizadas ou com doenças crónicas, passando em seguida aos trabalhadores dos lares e aos profissionais de saúde na linha da frente.

Entretanto, na tentativa de ganhar velocidade, criou centros de vacinação drive-through, em que basta estender o braço sem sair do carro – foi o primeiro país a fazê-lo. O Sistema Nacional de Saúde [NHS, na sigla em inglês] começou por administrar a vacina da Pfizer-BioNTech, a 30 de Dezembro aprovou a vacina desenvolvida pela AstraZeneca e a Universidade de Oxford, e na sexta-feira aprovou o uso da vacina da Moderna.

“Assumir o controlo”

O plano que Hancock vai apresentar esta segunda-feira é “a chave para a nossa saída desta pandemia”, disse, Nadhim Zahawi, o ministro que tem a cargo a campanha de vacinação.

“Estamos a aproximar-nos do ponto em que a vacinação nos vai permitir assumir o controlo disto, mais ainda não estamos lá”, diz Chris Whitty, o director-geral de Saúde britânico. Aliás, à medida que o programa de vacinação começa a alargar-se, “as próximas semanas serão as piores desta pandemia, em termos de números no NHS”, avisa.

Em Abril, no pico da primeira vaga, estavam hospitalizadas 18 mil pessoas. Actualmente, há 30 mil hospitalizados e “toda a gente diz que este é o período mais perigoso que já tivemos”, continua Whitty.

Com os hospitais sobrecarregados e algumas zonas de Londres a chegar a uma média de um em cada 20 habitantes diagnosticados com o novo coronavírus, na sexta-feira o presidente da câmara da capital colocou a cidade em situação de “incidente muito grave”, uma figura jurídica que prevê a coordenação dos vários serviços de emergência. Com a nova variante, cuja transmissão é bastante superior à estirpe mais comum do vírus, Sadiq Khan assumiu que a propagação está “descontrolada” na capital.

“Qualquer pessoa que não esteja chocada com o número de pessoas no hospital que estão gravemente doentes e que estão a morrer nesta pandemia, penso que não percebeu nada disto”, afirmou Whitty à BBC. “Esta situação é assustadora.”