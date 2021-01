Como pode o comboio chegar aos aeroportos de Faro e do Porto

As análises exploratórias realizadas pela Infra-estruturas de Portugal (IP) sobre o acesso do caminho-de-ferro aos aeroportos carecem ainda de estudos mais aprofundados, mas permitem desde já ter uma ideia aproximada do traçado e do seu custo. É o caso do ramal de ligação da linha do Algarve ao aeroporto de Faro, o qual, tendo em conta as condicionantes ambientais provocadas pela proximidade à Ria Formosa e pela malha urbana dos arredores da cidade, não deixa muita margem para um corredor ferroviário que não seja o proposto na figura abaixo.