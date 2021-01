De segunda a sexta-feira: para ficar por casa (ou não)

O styleitup.com foi criado em 2009, por duas amigas com interesses em comum: moda, beleza e viagens. Rapidamente se tornou um dos blogues mais influentes do panorama nacional. Faz parte do Pares do Ímpar.

O novo ano chegou mas nem por isso as incertezas se esfumaram. Na semana em que o Governo se prepara para aprovar medidas que deverão seguir o modelo do confinamento de Março e Abril, mas com as escolas abertas, a proposta são looks que se podem usar em casa mas que, facilmente, podemos sair com eles à rua.

Foto

OUTFIT 1

vestido malha // casaco malha // botins // carteira

Foto

OUTFIT 2

saia // malha // botas // carteira

Foto

OUTFIT 3

jeans // camisola // botins // carteira

Foto

OUTFIT 4

jeans // malha // sabrinas // carteira

Foto

OUTFIT 5

calças bombazina // malha // ténis // carteira

