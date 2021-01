Miguel Vieira e David Catalán participam na Semana da Moda de Milão

Miguel Vieira e David Catalán participam, no próximo sábado, na Semana da Moda de Milão, que arranca no dia anterior com desfiles presenciais e outros via digital, confirmou o Portugal Fashion nesta segunda-feira. Alexandra Moura vai participar no calendário oficial da Semana da Moda de Milão para mulher, entre 23 de Fevereiro e 1 de Março.

À semelhança do que aconteceu em Setembro passado, devido às restrições de distanciamento relacionadas com a covid-19, os desfiles dos dois criadores vão decorrer “sem público e serão gravados para posterior emissão na plataforma digital da Semana da Moda de Milão para homem”, explica fonte oficial do Portugal Fashion.

No site da Câmara Nacional da Moda Italiana é indicado que o desfile de Miguel Vieira vai ser apresentado às 15h (14h de Portugal continental) de sábado, a seguir ao desfile presencial da marca italiana Fendi. Quanto ao do criador David Catalán vai ser também apresentado em formato vídeo no sábado, mas no horário da manhã, às 11h (uma hora a menos em Portugal continental).

O Portugal Fashion, que celebrou em 2020 o seu 25.º aniversário, é um projecto da responsabilidade da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), que conta com o apoio dos seus parceiros estratégicos e é co-financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Compete 2020 - Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização, com fundos provenientes da União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.