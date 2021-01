Passeios pela Galiza e Norte de Portugal: RTP estreia Sem Fronteiras

“São dias muito cheios”, uma experiência “enriquecedora a todos os níveis”, dizia à Fugas a apresentadora Beatriz Gosta, numa altura em que ainda decorriam as gravações de Sem Fronteiras, uma nova série de viagens que une Norte de Portugal e Galiza e tem estreia marcada para a RTP 1 no domingo, dia 17 de Janeiro.

“É a procura de uma portuguesa e de um galego, que trocam os seus países de origem” em busca “do que os une e do que os separa”, explicava José Amaral, director-geral da SPi, produtora co-responsável por esta produção, a par da RTP e das galegas M Internacional Audiovisual e TVG. “O Norte de Portugal e a Galiza têm uma forte ligação. Nunca se percebeu até hoje como começou um e acabou outro”, sublinhava o responsável.

A estreia estava pensada para Outubro, mas com as trocas em consequência da pandemia só agora se verá o resultado, começando a caminhada por Ribeira (com a sua “incomparável” ilha de Sálvora), e Ribeira de Pena, entre linhos, literaturas e bosques.

“Eu sou do Porto, sou do Norte, e isso teve muito peso. Sou a pessoa indicada”, assegurava Beatriz Gosta – nome por que se tornou conhecida a humorista Marta Bateira.

O programa promete dar a volta a belas paisagens e terras, destacando “as tradições, a cultura, a gastronomia, os festivais e, acima de tudo, as gentes”, lê-se na apresentação. “Aventureiros e irreverentes”, Beatriz e Javier vão “descobrir as terras e dirão aos seus compatriotas o que mais os surpreende e agrada em cada lugar”

Em cada programa são visitadas “duas localidades, uma portuguesa e outra galega”. Em 12 episódios, poderemos admirar, da parte lusa, Riba de Ave, Baião, Vila Nova de Gaia, Ribeira de Pena, Vimioso, Vila Flor, Vieira do Minho, Póvoa de Varzim, Vale de Cambra, Ponte de Lima, Castro Laboreiro e Gerês. Na parte galega: Ribadavia, Baiona, Vilanova de Arousa, Ribeira, Vimianzo, Vilalba, Salvaterra de Miño, A Pobra de Broullón, Cambre, A Pontenova, Castro Caldelas e Xurés.

O programa será transmitido aos domingos, por volta das 12h30, estando depois disponível no RTP Play.