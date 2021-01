Marítimo afasta Sporting da Taça de Portugal

O Marítimo eliminou o Sporting nos oitavos-de-final da Taça de Portugal, ao vencer os “leões”, na Madeira, por 2-0. Foi a primeira derrota averbada pelos “verde e brancos” em contexto doméstico nesta época.

Na primeira parte, o Sporting controlou o jogo com bola, criou um par de boas ocasiões e manteve sempre o adversário à distância.

No segundo tempo, o Marítimo começou por assustar num livre indirecto, com Lucas Áfrico a cabecear por cima, e chegou mesmo à vantagem aos 68’, por Rodrigo Pinho, após excelente iniciativa de Bambock.

O Sporting tentou reagir, com Pedro Gonçalves e Pedro Porro a serem lançados na partida, mas foi o Marítimo a ampliar a vantagem, na sequência de um canto. Pinho assistiu de cabeça e Leo Andrade concluiu, sozinho diante de Maximiano (79').

Até ao final, Sporar dispôs da melhor ocasião do Sporting no jogo, ao atirar por cima, já na pequena área, no tempo de compensação, e os “leões” terminaram o jogo sem golos.

Depois da eliminação no acesso à fase de grupos da Liga Europa, esta é a segunda competição a eliminar na qual o Sporting (que lidera o campeonato) fica pelo caminho.