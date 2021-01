Jorge Jesus apela a que a DGS não pare o futebol em Portugal

O treinador do Benfica acredita que “há uma segurança total em relação às equipas de futebol”.

Jorge Jesus, treinador do Benfica, considera que há segurança sanitária suficiente no futebol para que a Direcção-Geral da Saúde (DGS) permita que os campeonatos não parem – ao contrário da sociedade em geral, prestes a viver um novo confinamento geral.

“O futebol tem sido um exemplo de como ajudar a combater a covid e proteger centenas e centenas de pessoas que estão numa bolha de alguma tranquilidade. E mesmo assim nem sempre dá para controlar. Por mim, o campeonato continuava sempre. Há uma segurança total em relação às equipas de futebol. Mas se a DGS decidir que tem de parar, temos de cumprir”, argumentou, nesta segunda-feira, na antevisão do jogo frente ao Estrela da Amadora, dos oitavos-de-final da Taça de Portugal.

Sobre a partida, o técnico “encarnado” alertou para o valor do adversário. Mesmo sendo uma equipa do terceiro escalão, Jesus considera que há motivos para considerar o Estrela um adversário difícil.

“É uma prova em que todas as equipas ambicionam chegar à final, mesmo aquelas que não são tão favoritas, como o Estrela – que até já ganhou uma Taça. As equipas mais pequenas ficam mais fortes e jogam na expectativa de surpreender. E o Estrela já eliminou uma equipa da primeira divisão, o Farense. Isso é um sinal para nós”, detalhou.

Sobre o “onze” a apresentar, Jorge Jesus assumiu que a defesa é um sector que terá mexidas e abordou, em particular, a possibilidade de Gonçalo Ramos ser lançado no ataque. “O Gonçalo esteve com covid e só está a treinar há três dias. A condição física não é tão boa como já foi. Ainda assim, vai ser convocado e de certeza que vai jogar”.