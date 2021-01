Famalicão garante Kraev e Heriberto Tavares

Reforços chegam ao clube minhoto por empréstimo dos dinamarqueses do Midtjylland e dos franceses do Brest, até ao final da época.

O extremo Heriberto Tavares e o médio ofensivo búlgaro Kraev são reforços garantidos pelo Famalicão até ao final da presente época, ambos por empréstimo e de regresso ao futebol português.

Heriberto Tavares, de 23 anos, chega cedido pelos franceses do Brest, clube pelo qual fez quatro jogos. Formado no Sporting e no Belenenses, o jovem passou pelo Benfica B, Moreirense e Boavista, tendo estado em destaque na I Liga.

?? Heriberto Tavares é reforço do FC Famalicão

“O Famalicão é uma equipa competitiva e que joga sempre para ganhar. Vou trabalhar muito para ajudar o clube a atingir os objectivos”, afirmou o extremo em declarações ao site do clube.

O búlgaro, também de 23 anos, fez 16 jogos e marcou um golo na primeira metade da época ao serviço do Midtjylland, da Dinamarca. O jogador foi emprestado pelos dinamarqueses, num acordo que prevê uma opção de compra no final da temporada.

“Conheço Portugal e o futebol português e acho que vai ser uma adaptação muito rápida. Quero jogar e ajudar a equipa”, disse o jogador ao site do clube famalicense.

Kraev estreou-se na Liga dos Campeões pelo Midtjylland. “Foi a melhor experiência da minha carreira. Fiz quatro jogos, com Liverpool, Atalanta e Ajax, e isso só me fez ser melhor jogador”, afirmou.