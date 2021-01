Al-Attyiah vence pela quinta vez no Dakar e aproxima-se do líder

LUSA/Frederic Le Floch HANDOUT via ASO

O piloto catari Nasser Al-Attyiah (Toyota) venceu nesta segunda-feira a oitava etapa da 43.ª edição do rali Dakar e aproximou-se da liderança do francês Stephane Peterhansel (Mini) na classificação destinada aos automóveis.

Al-Attyiah gastou 2h56m56s para cumprir os 375 quilómetros da especial cronometrada que ligou Sakaka a Neom, na Arábia Saudita, deixando o espanhol Carlos Sainz (Mini) na segunda posição, a 52 segundos.

Peterhansel, que partiu na liderança da categoria dos automóveis, foi terceiro, a 3m03s do catari, e conservou o comando da classificação, agora com 4m50s de vantagem sobre Al-Attyiah, que conquistou a quinta vitória nesta edição, 40.ª da carreira na prova. Sainz é terceiro posicionado, mas já a distantes 38m55s do comandante.

O português Ricardo Porém foi 24.º na etapa e ocupa a 23.ª posição na geral, a já mais de cinco horas do líder.

Cornejo reforça liderança nas motos

Nas motos, o chileno Jose Ignacio Cornejo (Honda) venceu etapa e reforçou a liderança da categoria. O piloto da equipa dirigida pelo português Ruben Faria foi o mais rápido na segunda parte de uma etapa maratona, concluindo os 375 quilómetros da especial em 3h08m40s, deixando o australiano Toby Price (KTM) no segundo lugar, a 1m05s.

Price, que partiu para esta jornada a apenas um segundo do Cornejo, teve de fazer a especial com o pneu traseiro da sua KTM rachado e preso por fitas, devido às limitações impostas pelo facto de ser uma etapa maratona.

Pelo caminho ficou o francês Xavier de Soultrait (Husqvarna), devido a uma violenta queda que forçou a organização a transportá-lo para um hospital em Tabuk, para fazer exames complementares de diagnóstico. Segundo uma nota da organização publicada no sítio oficial da prova na Internet, o piloto francês esteve sempre consciente.

O português Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) terminou a etapa em 9.º lugar e roda agora a 16.ª posição da classificação liderada por Ignacio Cornejo. O chileno tem 1m06s de vantagem sobre Toby Price e 5m57s sobre o britânico Sam Sunderland (KTM).

Terça-feira disputa-se a nona etapa da competição, em redor de Neom, junto ao Mar Vermelho, com um total de 579 quilómetros, 465 deles cronometrados.