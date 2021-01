Joana Sá e Savina Yannatou dançam no escuro

Algumas horas após a apresentação do espectáculo para crianças Inside the Head Nothing Is Too Clear, no Big Bang Festival, organizado em Atenas pela Fundação Onassis, a pianista Joana Sá foi abordada por uma mulher misteriosa e amistosa que lhe passou um papel para a mão com o seu nome e contacto, e que lhe disse que gostaria muito que trabalhassem juntas num qualquer projecto vindouro. Mas só nesse momento, na verdade, Joana percebeu que essa mulher era a cantora Savina Yannatou, e não um membro da organizaçao do Big Bang que integrava o grupo vindo do festival que se juntara para jantar naquela noite.