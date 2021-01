HBO anuncia regresso da série Sexo e a Cidade

Três das quatro estrelas da série Sex and the City (O Sexo e a Cidade) vão reunir-se para a produção de uma nova temporada que retrata as mesmas personagens agora já na casa dos 50, anunciou o canal televisivo por cabo HBO no domingo.

Os novos dez episódios de meia hora serão transmitidos pela HBO Max e fazem renascer nos ecrãs Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis nos papéis que as tornaram famosas no final da década de 90.

O canal não explicou por que razão Kim Cattrall, que representava Samantha Jones, não faz parte do elenco da nova produção. Segundo a Variety, a série, cujo novo capítulo se intitula And Just Like That…, vai começar a ser produzida em Nova Iorque na Primavera.

“Cresci com estas personagens e não posso esperar para ver como é que as suas histórias evoluíram neste novo capítulo, com a sua honestidade, sagacidade e humor e a cidade adorada que sempre as definiu”, disse Sarah Aubrey, responsável pelo conteúdo original da HBO Max, num depoimento em que anunciava a nova série, citada pela Reuters.

No Instagram, no domingo, Sarah Jessica Parker partilhou um teaser com a frase da nova temporada — “And Just Like That…” — a ser escrita no ecrã de um computador, repetida pela voz-off da actriz que também é a narradora da série, uma fórmula utilizada nas temporadas anteriores para introduzir as aventuras de cada episódio. Carrie Bradshaw confirmava assim que “a história continua”, enquanto Sarah Jessica Parker assinava o post publicado na rede social: “Não consigo deixar de pensar… onde é que estarão elas agora?”

Sexo e a Cidade arrancou na HBO em 1998 e foi-se tornando num caso sério de popularidade ao explorar a vida (sexual) das mulheres solteiras na América da viragem do milénio. A história girava em torno da vida de quatro mulheres — Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Samantha Jones (Kim Catrall), Charlotte York (Kristin Davis) e Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) — e é inspirada no livro Sexo e a Cidade, de Candace Bushnell, que escrevia, tal como a personagem Carrie, uma coluna sobre sexo e relacionamentos para um jornal diário de Nova Iorque.

A série original durou seis temporadas (1998-2004) e foi exibida em mais de 40 países, entre os quais Portugal. A sua continuação já foi explorada através de dois filmes: Sexo e a Cidade (2008) e Sexo e a Cidade 2 (2010), bem como por uma série de televisão encomendada pela The CW, The Carrie Diaries (2013-14), que apresentava um elenco diferente, com AnnaSophia Robb como protagonista.