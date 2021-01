“Os ateliers municipais são um investimento que nunca foi replicado pelo poder central”

Ana Isabel Ribeiro, que trabalha no Departamento de Património Cultural da Câmara Municipal de Lisboa, é a autora da investigação que dá corpo ao livro 50 anos – 50 Ateliês. Coruchéus 1970-2020. Os documentos que encontrou levaram-na a concluir que, mais do que um projecto da cidade, os ateliers que nasceram em Alvalade foram um projecto pessoal de um autarca com uma visão integrada dos problemas de Lisboa e cujos mandatos se revelaram pródigos na encomenda pública a artistas.