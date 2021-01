Humbaba, as florestas e a covid-19

As plantas vasculares surgiram no Silúrico, há cerca de 400 milhões de anos, e a primeira planta que se assemelhou a uma árvore, por ter conseguido resolver o problema biomecânico de suportar o seu porte vertical elevado e transportar água e nutrientes desde as raízes até às folhas, foi a Archaeopteris, no Devónico. Tinha folhas semelhantes às dos fetos e reproduzia-se por meio de esporos. Gerou-se assim uma linha evolutiva que iria ter grande sucesso. Com a invenção das sementes as florestas de coníferas espalharam-se pelo mundo e dominaram a flora até atingirem um clímax no final do Jurássico. Foi nessa altura, há cerca de 160 milhões de anos, que surgiram as plantas com flores e frutos ou angiospermas (do grego angeion para vaso ou recetáculo e sperma para semente). A evolução dos primatas, nossos antepassados, foi profundamente influenciada pelas florestas de árvores com flores pois foi aí que adquiriram algumas das suas características essenciais como, por exemplo, a visão estereoscópica que permite avaliar as distâncias na busca de frutos nas árvores. Devemos muito às árvores, foi o habitat preferido desses nossos antepassados durante dezenas de milhões de anos.