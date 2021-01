O ódio e a Internet

“És atrasado mental, ou quê? Não queremos esse absurdo que é o euro”; “És estúpida de mais para perceber as leis deste país”; “Não queremos estes governantes canalhas, mentirosos e traidores”; “Acabaste de chamar ‘excremento importado’ aos imigrantes?”; “Os media só servem para alimentar os idiotas com informação inútil”. Estes comentários ilustram o tipo de mensagens com ódio que se encontram com alguma frequência em discussões nas redes sociais. O tom, a negatividade e, claro, o seu teor contaminam o debate político, e a Internet é determinante a espalhar este tipo de narrativas e a normalizar o ódio, porque aumenta exponencialmente o alcance de comentários que até há algum tempo só seriam tolerados em conversas privadas entre alguns grupos de amigos ou conhecidos. O projecto Hate (hate.ics.ulisboa.pt), que coordeno, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, estuda este fenómeno e as suas causas e consequências na política e na participação dos cidadãos.