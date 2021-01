Frio persiste e mantém Portugal em alerta até terça-feira

Bragança vai ter as mínimas mais baixas do país no início da semana. Parte da Madeira também está em aviso amarelo devido à “persistência de valores baixos da temperatura mínima”.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) vai manter Portugal continental e parte da Madeira em aviso amarelo até terça-feira devido à “persistência de valores baixos da temperatura mínima”.

O tempo frio vai continuar, geralmente com céu limpo em todo o território, e manter os 18 distritos do continente com aviso amarelo. Bragança vai registar as temperaturas mínimas mais baixas (-4 graus na segunda-feira e -6 na terça-feira).

O IPMA indica também que as temperaturas mínimas de segunda-feira vão ser negativas em outros cinco distritos: Guarda (-3 graus), Vila Real (-2), Braga (-2), Leiria (-2) e Viseu. Seis distritos têm prevista para segunda-feira uma mínima de zero graus: Viana do Castelo, Aveiro, Portalegre, Santarém, Évora e Beja.

É no Algarve que os termómetros vão descer menos, ainda que as temperaturas também justifiquem o alerta amarelo para a região. Faro tem previsto para segunda-feira uma máxima de 14 e mínima de 3 graus.

O vento na segunda-feira vai ser fraco a moderado de norte ou nordeste, mas pode ser forte nas terras altas, com rajadas mais intensas até ao meio da manhã. Há a previsão de formação de geada ou gelo, em especial no interior Norte e Centro.

Também com aviso amarelo está a Região Autónoma da Madeira, onde apenas a costa sul da ilha irá manter temperaturas adequadas e por isso está com aviso verde.

Segundo o IPMA, o alerta amarelo para a Madeira está associado à previsão de neve nos pontos mais altos da ilha que poderá condicionar a circulação em algumas zonas e até provocar danos em árvores.

Já nos Açores, as temperaturas serão mais adequadas e por isso estão com aviso verde.

A temperatura abaixo dos valores normais para a época provocou a queda de neve no Alentejo este sábado, sobretudo no distrito de Évora e na cidade de Portalegre. Desde 2009 que não nevava em Évora, e a última vez que nevou “com acumulação”, na cidade e no distrito, foi em Janeiro de 2006, de acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora.