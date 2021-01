Comunidade cigana de Serpa recebe em protesto André Ventura

Os manifestantes erguiam cartazes e faixas contra o líder do Chega — onde se liam frases como “Serpa sem racismo” e “Fascismo nunca mais”, entre os vários exemplos.

Entre o Largo Catarina Eufémia e a rua Álvaro Cunhal cerca de quatro dezenas de elementos da comunidade cigana de Serpa concentraram-se na tarde deste domingo para protestar contra a presença de André Ventura que vai realizar um comício na cidade alentejana.

Reagindo ao tom discursivo do líder do Chega, os manifestantes erguiam cartazes e faixas com palavras de ordem que revelavam o estado de alma da comunidade cigana: “Serpa sem racismo” ou então, “Não queremos RSI. Queremos trabalho” e “Fascismo nunca mais”.

Foto "Fascismo nunca mais", lia-se num dos cartazes Nuno Veiga/Lusa

Uma das mulheres presentes descreveu ao PÚBLICO as dificuldades que encontram na procura de trabalho: “Nem na apanha da azeitona nos querem”.

O staff da campanha de André Ventura anunciou que o candidato chegaria a Serpa às 16h30 para iniciar o comício às 17h. Mas a esta hora o líder do Chega não tinha apareceu no local onde está reunida a comunidade cigana. Entretanto a concentração dos manifestantes era acompanhada pela Grândola vila morena.