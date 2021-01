Rui Rio anuncia isolamento profiláctico de 14 dias após contacto de risco

O presidente do PSD, Rui Rio, e o secretário-geral do partido, José Silvano, vão ficar em isolamento profiláctico durante 14 dias após terem estado com o Presidente da Câmara de Ovar, Salvador Malheiro, que está infectado com covid-19 — considerado um contacto de alto risco pelas autoridades de saúde. Salvador Malheiro anunciou o seu diagnóstico durante a tarde de domingo num breve comunicado publicado nas redes sociais.

“A covid-19 não atinge só as outras pessoas e, neste momento, também eu estou infectado”, escreveu Salvador Malheiro no Facebook. “Apesar de todos os cuidados que tenho tido diariamente, em algum momento posso ter falhado. Estou a cumprir o isolamento obrigatório e a assegurar todos os meus compromissos, a partir de casa.”

Ao início da noite, Rui Rio publicou uma nota no Twitter onde explica que será testado para a covid-19 na terça-feira"conforme indicação da delegada de saúde”, notando que o secretário-geral do PSD também ficará em isolamento durante 14 dias.

Segundo apurado pela agência Lusa, o contacto entre os três (Salvador Malheiro, Rui Rio e José Silvano) que foi considerado de alto risco aconteceu depois da reunião da Comissão Permanente do partido, na quinta-feira ao final do dia. Na reunião, segundo fonte do PSD, todos os elementos da direcção presentes estiveram de máscara e cumpriram distanciamento social, pelo que, neste caso, a DGS considerou tratar-se de um contacto de baixo risco.