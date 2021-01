As mulheres guiam a viagem do Canal 180 à última década (e inspiram a próxima)

O flashback do Canal 180 sobre a última década é, ao mesmo tempo, uma premonição para os próximos dez anos, prometem. “Durante os últimos anos, temas como a igualdade, representatividade e inclusão tornaram-se cruciais, sendo que o sector criativo continuava a negligenciar de alguma forma a inclusão de artistas sub-representados”, explicam. Eles, reconhecem, não saem ilesos. Resolução de nova década: “Sentimos que também temos tido alguma culpa no processo e, por isso, queremos começar uma nova década não apenas comprometendo-nos a fazer melhor, mas também com esta viagem pelos últimos anos sob o olhar de autoras”.

De 2011 a 2020, seleccionaram videoclipes, filmes e álbuns produzidos por mulheres. São estas obras e vozes que guiam as memórias das causas e grandes acontecimentos dos últimos dez anos. Na recapitulação da produtora audiovisual do Porto, irrompem Lynne Ramsay, PJ Harvey, M.I.A, Gia Coppola, Elza Soares, Greta Gerwig, Tierra Whack, Catarina Vasconcelos ou Fiona Apple. Não é uma lista dos “melhores lançamentos dos últimos anos”, avisam, mas uma tomada de consciência ao som de algumas das vozes de quem inspira a mudança. E com ritmo, para manter o momentum para o que aí vem.