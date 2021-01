Encontradas caixas negras do avião que se despenhou na Indonésia

As Forças Armadas da Indonésia encontraram neste domingo as caixas negras do Boeing 737-524 que se despenhou este sábado no Mar de Java, ao largo da capital indonésia, Jacarta, com 62 pessoas a bordo.

O director do Comité Nacional de Segurança dos Transportes da Indonésia, Soerjanto Tjahjono, confirmou a identificação da localização das duas caixas negras. A próxima tarefa das equipas de resgate é agora recuperar os equipamentos. O comandante das Forças Armadas indonésias, Hadi Tjahjanto, disse esperar que sejam recolhidas em breve, nas não definiu um prazo para a conclusão dos trabalhos.

As autoridades já tinham anunciado, horas antes da descoberta das caixas negras, que tinham sido detectados sinais de rádio do avião. Num comunicado do Ministério dos Transportes, Hadi Tjahjanto indicava que um navio da Marinha “detectou um sinal do aparelho”. Uma equipa de mergulhadores desceu na zona do sinal e encontrou pedaços do avião da Sriwijaya, destroços e números de identificação.

Foto Autoridades continuam a recolher destroços do avião que se despenhou ao largo da ilha de Java, na Indonésia WILLY KURNIAWAN/Reuters

Entretanto, a polícia indonésia está a trabalhar para identificar as vítimas do acidente, tendo recebido objectos pessoais e restos mortais encontrados ao largo de Jacarta.

“Esta manhã recebemos dois sacos, um com objectos pertencentes aos passageiros e outro com pedaços de corpos”, disse o porta-voz da polícia, Yusri Yunus, à estação televisiva Mero TV.

As operações de busca estão a ser mais intensas numa área à volta das ilhas turísticas de Laki e Lancang, junto à costa de Jacarta, onde a profundidade do mar está entre os 20 e os 23 metros. Centenas de elementos dos serviços de socorro, da Marinha, dez navios de guerra, helicópteros e mergulhadores estão a participar nos trabalhos.

O Presidente da Indonésia, Joko Wikodo, já transmitiu as “mais profundas condolências” pelo incidente e pediu à população para rezar por eventuais sobreviventes.

Foto Buscas no Mar de Java pelo avião da Sriwijava Air WILLY KURNIAWAN/Reuters

O avião da companhia aérea indonésia Sriwijava Air despenhou-se com 62 pessoas a bordo, este sábado, ao largo da ilha de Java, escassos minutos depois de ter descolado da capital da Indonésia, Jacarta. O voo SJ182 tinha destino a Pontianak, na província de Kalimantan Oeste, na ilha do Bornéu, e uma duração prevista de cerca de 90 minutos.

O avião tinha descolado do Aeroporto Internacional Sukarno–Hatta, em Jacarta, às 14h36 (7h36 em Portugal). A aeronave era um Boeing 737-524 com 27 anos, de acordo com o site de monitorização aérea Flightradar24, que referiu ainda que o aparelho “perdeu mais de 10 mil pés [cerca de três mil metros] de altitude em menos de um minuto, cerca de quatro minutos depois da descolagem”.

Não é a primeira vez que desaparece um avião nesta região: em 2018, um Boeing 737 MAX (um modelo diferente do Boeing 737 hoje desaparecido, e que esteve envolvido em dois acidentes nos últimos anos) da companhia aérea indonésia Lion Air despenhou-se no Mar de Java 13 minutos depois de levantar voo do Aeroporto Internacional Sukarno-Hatta. Esse acidente matou todas as 189 pessoas a bordo.