Já podemos bater palmas?

Não gosto de ouvir fado muito gritado ou de notas que se suspendem indefinidamente no ar. Gosto de perceber as palavras. Cada uma delas. Gosto que o fado nunca desmanche o poema. E neste fado, no meu fado, Carlos do Carmo é o rei – porque cada palavra é articulada na perfeição e cada poema é lido a cantar.